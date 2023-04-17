Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам

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Приветствуя высокопоставленного дипломата, президент подчеркнул важность его визита для развития многопланового сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Собеседники обсудили актуальные направления практического взаимодействия между Казахстаном и ООН, в том числе в рамках деятельности Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Особое внимание было уделено перспективам создания в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Мирослав Енча высоко оценил уровень сотрудничества между Казахстаном и ООН, а также проводимые политические реформы в нашей стране.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.