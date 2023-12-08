Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны

Главе государства представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президент проинформирован о том, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев объём инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов – в сфере обрабатывающей промышленности, семь проектов - в сферах образования и медицины, четыре проекта - в сфере логистики. Данные проекты позволяет создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Главе государства также доложено о ходе отопительного сезона. Осенью завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.

Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов. В частности, в следующем году в столице начнётся строительство пяти дворцов школьников и государственных детских садов.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.