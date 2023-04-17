Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Глава государства заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Алматы за I квартал.

За отчётный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 23,9 процента за счёт деловой активности, которая выросла до 57,9 процента, заняв I место среди регионов.

Президенту представлен отчёт о мерах по дальнейшей диверсификации экономики. В 2023 году запланирована поддержка 3 000 проектов малого и среднего бизнеса на 43 миллиарда тенге, дополнительно выделено четыре миллиарда тенге для финансирования факторинговых сделок, открыты пять малых промышленных парков для обеспечения роста обрабатывающей промышленности.

Главе государства доложено о формировании транспортного каркаса мегаполиса, реализуемого в рамках "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года". Особое внимание в этом году в городе будет уделено реализации поручений Касым-Жомарта Токаева по экологизации общественного транспорта. Планируется выделить более 66 миллиардов тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками также будет осуществлён закуп новых 650 автобусов и 31 электробуса.

Президент ознакомлен с планами по улучшению качества модернизации дорожной инфраструктуры.

В ходе встречи особое внимание было уделено исполнению поручения главы государства по децентрализации полномочий. С 1 апреля с городского уровня районным акиматам переданы 15 функций с увеличением их бюджета в 2,7 раза до 161,6 миллиарда тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по принятию мер для привлечения инвестиций и обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.