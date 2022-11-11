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Телеграм-канал "БОРТ №1" Сегодня, 10:35
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Фото: Телеграм-канал "БОРТ №1"

Токаев примет участие в саммите ОТГ

Президент Казахстана прибыл в "Конгресс-центр" для участия в саммите Организации тюркских государств, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

Саммит будет проходить в Самарканде. В "Конгресс-центре" главу государства встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

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#тюркские государства #Самарканд #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
290
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