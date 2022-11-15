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Токаев прилетел в Алматы Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18
182

Токаев прилетел в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В аэропорту главу государства встретил аким Ерболат Досаев.

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#президент #Касым-Жомарт Токаев #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
182
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