Токаев прибыл в Павлодарскую область

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе началась встреча Главы государства с общественностью.

Президент заявил, что Павлодарская область играет важную роль в развитии Казахстана.

"Как известно, с прошлой недели я начал поездки по стране. В регионах я провел ряд встреч с местными жителями, поделился с ними своими идеями о развитии страны. Сначала я посетил Туркестан и Шымкент, а затем Семипалатинск. Я ознакомился с ходом подготовки к зиме, рассмотрел самые актуальные вопросы. Мы определили задачи, имеющие стратегическое значение для регионов. Одним словом, это очень содержательные поездки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства высказался о роли Прииртышья в экономическом прогрессе страны.

"Сегодня энергетическая безопасность является чрезвычайно актуальным вопросом для всего мира. Поступательное развитие государств, устойчивый индустриальный рост возможны только при наличии достаточных объемов электроэнергии. Поэтому Павлодарскому Прииртышью отводится особая роль в экономическом прогрессе Казахстана", - заявил он.

Регион является одним из важнейших индустриальных центров страны.

"Доступность ресурсов и электроэнергии, развитая инфраструктура открывают огромные перспективы для дальнейшего развития региона. Наряду с укреплением промышленного потенциала следует оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу. В регионе живут и работают немало предприимчивых людей, способных реализовать проекты, которые востребованы на республиканском и даже мировом уровнях. Считаю, что только так можно достичь устойчивого роста региональной экономики и обеспечить неуклонное повышение благосостояния всех жителей области", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении перед общественностью он отметил, что действует Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. Принят Закон "О промышленной политике", который призван обеспечить отечественные обрабатывающие предприятия сырьем по доступной цене и в достаточном объеме.