Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актау

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В понедельник, 7 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

Во время встречи с общественностью глава государства сообщил, что за годы Независимости численность населения области увеличилось в 2,5 раза.

"Нам хорошо известно, что в регионе существует ряд проблем, связанных со значительным приростом населения. По возможности все эти проблемы постепенно решаются. Надо сказать, я всегда уделяю особое внимание Мангистауской области. Вы знаете, что, вступив в должность главы государства, я в первую очередь посетил священный Туркестан и Мангистау. В прошлом году я специально приехал сюда и провел масштабное совещание по вопросам развития региона. Я поручил Правительству и акимату утвердить Комплексный план развития Мангистауской области. Документ был принят, на его реализацию выделены необходимые средства", - сказал он.

По его словм, подобные планы принимаются далеко не для всех регионов. Это свидетельствует о том, что мы придаем большое значение улучшению жизни мангистауцев, отметил Токаев.