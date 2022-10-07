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t.me/Борт №1 Сегодня, 17:33
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев прибыл на неформальную встречу глав государств СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, передаёт BaigeNews.kz.

Видео поделился Telegram-канал Борт №1.

 

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#Касым-Жомарт Токаев #СНГ #политика #президент
Журналист
Сегодня, 17:33
180
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