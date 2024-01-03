Токаев: Президент Путин – это лидер, который формирует глобальную повестку дня

В интервью Egemen Qazaqstan Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал своё мнение о том, как отразятся предстоящие выборы президента России на глобальную и региональную повестку, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент.

"Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами. Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах", - сказал президент.

Он отметил, что интенсивно развивается политический диалог на высшем уровне.

"Мы взаимодействуем в рамках многосторонних структур, а также в вопросах обеспечения региональной стабильности и международной безопасности. Одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан. В ходе переговоров мы подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. И это не удивительно, ведь между нами самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница", - сказал президент.

Как отметил лидер Казахстана, традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов.