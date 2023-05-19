Токаев предложил учредить Совместный продовольственный хаб с Китаем

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Глава государства, выступая на первом саммите "Центральная Азия-Китай" в городе Сиань, подчеркнул, что волатильность на глобальном продовольственном рынке наглядно показала важность сотрудничества в этой отрасли, передаёт BaigeNews.kz. В частности, Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров АПК в соседние страны.

"Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки, ежегодно экспортируя свыше 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки. В частности, наши аграрии готовы нарастить поставки зерновых и масличных культур, высококачественной и экологически чистой мясной и органической продукции. В свою очередь, мы заинтересованы в стабильном закупе плодоовощной продукции и продовольственных товаров. В целом, используя взаимный потенциал наших государств в аграрной сфере мы можем существенно укрепить продовольственную безопасность друг друга", - отметил президент.

Исходя из общих интересов, Токаев предложил учредить Совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли "Хоргос". Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить вопросам внедрения цифровых и зеленых технологий в сферу АПК. В этой работе опыт и возможности китайских партнеров будут весьма востребованы.

Кроме того, глава государства, предложил разработать совместно с Китаем программу внедрения новых технологий в водохозяйственную сферу.

"Центральная Азия – один из регионов, наиболее подверженных риску нехватки пресной воды. По данным ООН, к 2050 году дефицит питьевой воды может затронуть более 5 миллиардов человек. При этом, согласно оценкам экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников – главного источника воды для нашего региона. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности Центральной Азии, требуя принятия безотлагательных совместных мер", - заявил Токаев.

По его мнению, первостепенное значение для всех приобретают согласованные и рациональные подходы к использованию имеющихся водных ресурсов. На этом фоне важно последовательно внедрять эффективные цифровые решения по водосбережению и ирригации, а Китай в этой сфере достиг впечатляющих успехов.