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Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА
Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации тюркских государств сотрудничать в развитии "зелёной экономики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1. Глава государства предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана".
Выступая на саммите ОТГ в Самарканде, он отметил, важным приоритетом сегодня является развитие "зелёной экономики". Президент напомнил, что изменение климата породило множество глобальных проблем, и вызывало огромную тревогу мирового сообщества.
"Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран. Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на "зелёные" облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета", - сказал президент.
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