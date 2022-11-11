Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА

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Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации тюркских государств сотрудничать в развитии "зелёной экономики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1. Глава государства предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана".

Выступая на саммите ОТГ в Самарканде, он отметил, важным приоритетом сегодня является развитие "зелёной экономики". Президент напомнил, что изменение климата породило множество глобальных проблем, и вызывало огромную тревогу мирового сообщества.