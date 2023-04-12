Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке

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О важности обеспечения условий для молодых учёных сегодня во время заседания Национального совета по науке и технологиям в Астане заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Глава государства считает, что в стране необходимо создавать лаборатории коллективного пользования для совместных научных исследований.

"Считаю правильным ввести новую форму грантового финансирования развития научной инфраструктуры, при которой право использовать приобретённое оборудование будет предоставлено и другим научным организациям. Существующие нормы государственных закупок создают серьёзные бюрократические барьеры при реализации научных проектов. Это в свою очередь негативно влияет на сроки и качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Полагаю, что у государственных НИИ и вузов должна быть возможность проводить эту работу без применения норм государственных закупок", — сказал президент.

Огромная роль в новой модели развития науки отводится Национальной академии наук. В декабре 2022 года учреждение получило государственный статус. Были решены вопросы с финансированием, академикам назначены пожизненные стипендии. Однако, как сообщил Токаев, в Казахстане стало очень много академиков, некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке.

"Вроде человек – академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьёзные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему. Авторитет и статус Национальной академии наук должны быть безупречными. Нужно всегда помнить одну истину. Быть настоящим учёным – это не значит обладать званиями академика или доктора, а значит отдавать все свои силы научным исследованиям и приносить пользу обществу. Поэтому в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения", — высказался президент.

Новая модель науки должна основываться на партнёрстве государства и бизнеса. По словам президента, такой подход позволит решить социально-экономические проблемы и будет соответствовать стратегическому курсу на строительство Справедливого Казахстана.

"Уверен, что в недалеком будущем у нас появится новое поколение учёных, которые достойно продолжат дело Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и других выдающихся ученых", — сказал он.

Глава государства также поздравить участников заседания с Днём науки. И выразил благодарность тем, кто посвятил свою жизнь её служению.

"Государство высоко ценит и поддерживает труд учёных. Сегодня мы провели первое заседание, но впереди ещё много встреч и работы. В связи с этим хочу предложить следующее. Наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием науки, нам нужно в приоритетном порядке обсуждать именно в этом составе и принимать соответствующие решения. Конечно, финансовые возможности государства не безграничны, нам надо действовать, исходя из имеющихся реалий. Поэтому руководству Академии необходимо представить руководству государства ключевые приоритеты развития отечественной науки. Это очень важная работа", — дал напутствие назначенной сегодня на должность главы Национальной академии наук при президенте Кунсулу Закарье.

Кунсулу Закарья – известный учёный, доктор биологических наук, опытный руководитель. Она пользуется признанием в научном сообществе. Автор отечественной вакцины QazVac. Лауреат государственной премии. Во время пандемии она внесла огромный вклад в развитие системы здравоохранения Казахстана.

"Вместе с тем хочу выразить благодарность бывшему президенту Академии Журинову Мурату Журиновичу за его плодотворную работу. Желаю всем благополучия и успехов!", — подытожил Токаев.