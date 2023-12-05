Токаев поздравил казахстанцев с Международным днём волонтёров
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
123Фото: ortcom.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным днём волонтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат".
Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны", – написал Президент на своей странице в Твиттер.
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