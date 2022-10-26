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  • Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании
nournews.ir Сегодня, 18:17
64
Фото: nournews.ir

Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств", – говорится в телеграмме.

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#политика #Великобритания #Акорда #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:17
64
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