Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.