Токаев поздравил Рахмона с Днём независимости Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Таджикистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поздравил президента Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником – Днём независимости.

"С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.

Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.