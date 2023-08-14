Токаев поздравил премьер-министра Пакистана с Днем независимости
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства передал искренние поздравления Премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости.
Как говорится в телеграмме, с первых дней своей независимости Пакистан добился выдающихся достижений в укреплении своей государственности и суверенитета.
Касым-Жомарт Токаев отметил дружеский характер отношений между Астаной и Исламабадом и выразил готовность к дальнейшему развитию двусторонних связей во благо народов двух стран.
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