Токаев поздравил православных с Пасхой

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Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества", — говорится в поздравлении главы государства.

Президент отметил, что страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.