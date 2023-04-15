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Акорда Сегодня, 08:09
171
Сегодня, 08:09
171
Фото: Акорда

Токаев поздравил православных с Пасхой

Касым-Жомарт Токаев поздравил православных Казахстана со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, побуждает людей к милосердию и заботе о ближних. Православие вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества", — говорится в поздравлении главы государства.

Президент отметил, что страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых является верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод.

"Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства – многообразия этнических культур и религиозных традиций.Пусть праздник Пасхи наполнит сердца верующих теплом и радостью! Желаю всем гражданам здоровья, счастья и успехов в созидательных начинаниях!", — сообщается в поздравлении.

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Сегодня, 08:09
171
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