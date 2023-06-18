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pixabay Сегодня, 09:04
187
Сегодня, 09:04
187
Фото: pixabay

Токаев поздравил медицинских работников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем медицинского работника, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Посвятив жизнь благородной миссии, вы заслуженно пользуетесь уважением в обществе. Здоровье нации — главное богатство страны. Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей, — написал президент.

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Сегодня, 09:04
187
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