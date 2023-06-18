- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 85
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 09:42 146
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 175
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 187
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 08:49 241
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 08:18 387
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 07:45 387
- Как День отца отметят в Астане 06:33 490
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 05:27 412
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 04:53 674
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 03:40 490
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 02:19 550
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 01:03 520
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 00:16 507
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 535
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 741
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 576
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 571
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 615
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 907
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 652
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 705
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 657
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 735
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 636
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 852
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 641
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 622
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 637
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 903
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 503
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 639
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 569
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 717
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 711
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 737
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1141
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 825
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 928
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1116
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 650
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 728
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 656
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 17.06.2023 661
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 17.06.2023 748
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 705
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 17.06.2023 671
- Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае 17.06.2023 779
- Токаев: мы должны усвоить урок пожара Абайской области 17.06.2023 544
- На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае 17.06.2023 679
- Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад 17.06.2023 682
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 715
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 643
- Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области 17.06.2023 671
- Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи 17.06.2023 772
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 699
- Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве 17.06.2023 728
- Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане 17.06.2023 655
- Казахстан одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу в Италии 17.06.2023 819
- Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана 17.06.2023 722
- Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев 17.06.2023 652
- В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок 17.06.2023 1146
- Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу 17.06.2023 2164
- Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира 17.06.2023 1389
- "Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска 17.06.2023 2122
- Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи 17.06.2023 1555
- Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре 17.06.2023 905
- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 17.06.2023 3506
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 17.06.2023 766
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 689
- Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту 16.06.2023 896
- Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане 16.06.2023 872
- Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу 16.06.2023 4423
- Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы 16.06.2023 875
- Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане 16.06.2023 921
- Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу 16.06.2023 913
- Торегали Тореали стал фигурантом уголовного дела 16.06.2023 1395
- Гибель подростка в Актау: волонтёры инициировали проект "Безопасные дворы" 16.06.2023 888
- Переход к моноязычности объединит казахстанцев – политолог 16.06.2023 1788
- Дети отдали мошеннику 18 млн тенге в Кокшетау 16.06.2023 925
- LOADING...
Токаев поздравил медицинских работников
Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем медицинского работника, передаёт BaigeNews.kz.
"Поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Посвятив жизнь благородной миссии, вы заслуженно пользуетесь уважением в обществе. Здоровье нации — главное богатство страны. Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей, — написал президент.
Поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! Посвятив жизнь благородной миссии, вы заслуженно пользуетесь уважением в обществе. Здоровье нации – главное богатство страны. Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 18, 2023
-
Trend news
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 09:25 113
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 720
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 817
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1133
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 4451
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 950
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1752
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32399
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4893
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1445
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3427
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1223
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2006
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2381
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1281
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1328
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1134
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1355
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9064
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1478
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6938
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2489
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2176
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1904
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1492
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2569
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2252
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2853
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3825
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2067
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1969
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2170
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48551
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2046
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3161
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2634
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2892
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2209
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2422
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3806
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1997
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3691
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2318
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3774
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2593
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2754
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3035
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4514
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3850
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4196
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3266
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4090
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8924
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3421
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2699
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3006
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4474
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4423
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2917
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2805
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5224
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3137
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3715
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3405
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3267
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5875
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3155
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3298
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3347
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4433
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5535
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4532
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3351
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3472
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4285
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 3036
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3816
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4865
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4721
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3821
-
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 09:51 0
- Токаев поздравил медицинских работников 09:04 160
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 714
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1133
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1112
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 694
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 712
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 641
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 696
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2248
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1603
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 902
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1177
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1219
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1107
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1431
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1544
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2094
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1584
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1701
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1560
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2036
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3477
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1796
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2826
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1833
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1826
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1939
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2728
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1850
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2057
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3219
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1961
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2276
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1562
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1940
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1587
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1919
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6620
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2698
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1626
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1876
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2101
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1919
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1992
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2218
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2225
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4786
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2564
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3691
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2563
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2492
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3161
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2689
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2851
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2771
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2890
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3213
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3048
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2557
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2583
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2609
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2271
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2056
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2197
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2504
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2856
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3054
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3211
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2967
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3339
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3527
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4285
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3888
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3773
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3821
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2539
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2483
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3262
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 3433