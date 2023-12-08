Токаев поздравил болашакеров с 30-летием стипендии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своём обращении Глава государства отметил, что это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодёжи из разных уголков нашей Родины.

"Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями. Сегодня тысячи выпускников программы "Болашак" успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах", - отметил президент.

По его словам, наша страна вступила в период, когда нам необходимо совершить мощный рывок в своём развитии.

"Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы "Адал азамат", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства выразил уверенность, что выпускники программы "Болашак" и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана.