Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал её высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов в мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.