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Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам Сегодня, 20:00
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Сегодня, 20:00
275

Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с золотом чемпионата мира по шахматам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал её высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.

По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов в мировом первенстве, представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев. 

Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:00
275
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