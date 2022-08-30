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kazakhstan.travel Сегодня, 09:48
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Фото: kazakhstan.travel

Токаев посетит Костанайскую область

Президент Казахстана 5 сентября посетит Костанайскую область, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай. Он отметил, что поездка состоится в соответствии с ранее утвержденным графиком Касым-Жомарта Токаева.

"В рамках рабочей поездки он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-летию выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова", - написал Желдибай в Facebook. 

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#рабочая поездка #Токаев #Костанайская область
Сегодня, 09:48
141
Журналист

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