Токаев посетил Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осмотрел новое здание Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управления делами арезидента Республики Казахстан, которое было введено в эксплуатацию в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Центр функционирует с 2004 года и проводит исследования объектов окружающей среды, пищевых продуктов на бактериологические, молекулярно-генетические, паразитологические, санитарно-химические и токсикологические показатели и радиационный контроль.
Президенту показали лаборатории, в которых применяются современное высокоточное оборудование и новейшие методики, позволяющие в короткие сроки получать своевременные и достоверные результаты. Помимо современных анализаторов, Центр использует портативное лабораторное оборудование с экспресс-методиками, не требующими применения агрессивных химических реактивов. Это позволяет сократить время исследований и снизить финансовые затраты.
По словам руководителя Медицинского центра Алексея Цоя, здесь функционируют восемь лабораторий. В ближайшее время планируется расширить номенклатуру исследований до 2000 показателей.
Внедрение международных стандартов качества и компетентности предоставит возможность Центру санитарно-эпидемиологической экспертизы стать Референс-лабораторией, которая будет проверять исследования на их точность и достоверность.
Осмотрев здание,президент выразил благодарность сотрудникам Центра за ответственный подход к выполнению своих обязанностей и выразил уверенность в том, что новый объект послужит на благо страны.
Глава государства подчеркнул стратегическое значение Медицинского центра Управления делами президента в деле обеспечения общественного здравоохранения.
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