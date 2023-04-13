Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главе государства представлены итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства.

Как доложил Серик Жумангарин, общий объём товарооборота Казахстана за 2022 год составил 134,4 миллиарда долларов, это больше показателей 2021 года на 32,1 процента. Показатели торговли услугами выросли на 26,3 процента, достигнув 12,3 миллиарда долларов. Рост объёмов товарооборота наблюдается со всеми основными торговыми партнёрами Казахстана.

Экспорт обработанной продукции превзошёл исторический максимум, достигнув 26,5 миллиард долларов. Расширился спектр экспортных товаров глубокого передела, отечественные товары вышли на новые экспортные рынки.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о состоянии внутреннего производства социально значимых продуктов питания. Из 19 видов Казахстан полностью обеспечивает потребности жителей по 10, от 80 до 98 процентов - по шести, и от 50 до 68 процентов – по трём продуктам.

В целях максимального снижения импортозависимости сформирован пул потенциальных крупных агропроектов, которые будут реализованы в регионах Казахстана в ближайшие годы.

Глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.