Токаев поручил усилить работу "Байтерека" в части диверсификации экономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлана Байбазарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Нурлан Байбазаров отчитался президенту об итогах деятельности холдинга за 2023 год, в том числе о работе по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечения населения жильем.

Также глава "Байтерека" доложил о том, что за 2023 год активы холдинга показали рост на 12%, инвестиционный и кредитный портфели группы увеличились на 10%, а чистая прибыль – на 7%, превысив 400 миллиардов тенге.

Он сообщил о том, что в рамках развития реального сектора экономики "Байтерек" превысил плановые показатели финансирования крупных проектов и лизинговых сделок на 24%; проектов микро-, малого и среднего бизнеса – на 42%. Достигнуто рекордное освоение по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности на сумму 1,061 триллиона тенге по 300 проектам и лизинговым сделкам. В агропромышленный комплекс инвестировано 554,7 млрд тенге, что на 11% выше запланированного объема. Также в 2023 году через дочерние компании оказана помощь 1,1 тыс. фермеров, пострадавших от засухи и избытка влаги, на сумму 48 миллиардов тенге.

Байбазаров представил информацию, что за отчетный год по линии холдинга введено в эксплуатацию свыше двух миллионов квадратных метров жилья. В жилищный сектор инвестировано 317,6 миллиарда тенге. Через ипотечные продукты АО "Отбасы банк" выданы займы на сумму свыше одного триллиона тенге.

Также он озвучил инициативы холдинга на 2024 год. Среди них инвестирование в проекты АПК на сумму 370 млрд тенге и создание свыше четырёх тысяч новых рабочих мест, запуск программ по финансированию обрабатывающей промышленности, туристической отрасли, строительства заводов по переработке и сортировке отходов, старт жилищной программы 9-20-25;

Кроме того, председатель правления холдинга доложил о том, что в результате реализации инициатив к концу года вклад "Байтерек" в экономический рост страны будет удвоен по сравнению с 2022 годом.

Глава государства подчеркнул важность запуска новых программ и применения комплексного подхода для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также дал ряд поручений по усилению работы "Байтерека" в части диверсификации экономики и развития стратегически важных отраслей.