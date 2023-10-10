Токаев поручил расширить участок трассы от Кызылорды до границы Актюбинской области

Главе государства доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту сообщили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай от Кызылорды до границы Актюбинской области планируется перевести в первую категорию с четырёхполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнётся в следующем году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по её расширению.

Президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Сообщается, что на сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километров.

Также заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента Казахстана на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай доложил Главе государства о ситуации в Байконуре. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, для обеспечения социально-экономического развития населённого пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.