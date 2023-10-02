Токаев поручил продолжить работу по финоздоровлению "Казпочты"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову. Она доложила об итогах работы АО "Казпочта" за 8 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"За счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы "Казпочты" за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщила Жанасова.

Глава Казпочты проинформировала о том, что планируется расширить филиальную сеть, обеспечив доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана;

По ее словам, компания создает единую экосистему для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов;

"Планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане", - сказала она.

Президент поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.