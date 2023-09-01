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Токаев поручил Правительству вывести Air Astana и QazaqGaz на народное IPO

Сегодня, 13:14
АВТОР
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kapital.kz Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: kapital.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил вывести компании Air Astana и QazaqGaz на народное IPO в следующем году. Об этом глава государства сообщил в ходе Послания народу Казахстана, передает BaigeNews.kz.

"Главная цель – кардинально повысить прозрачность и эффективность управления активами. Поручаю Правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына", - сказал президент.

Токаев отметил, что в следующем году следует осуществить народное IPO компании Air Astana, подготовить к выходу на рынок компанию QazaqGaz, реализовать государственные активы в крупных компаниях.

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