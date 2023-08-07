Токаев поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Светлане Жакуповой по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоёв населения. В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Глава государства акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев. А также указал на важность тесного взаимодействия уполномоченного с государственными органами и институтами гражданского общества для эффективной реализации предлагаемых подходов.