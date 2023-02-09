Токаев поручил МВД активизировать работу по раскрытию провокаций против журналистов

Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о криминогенной обстановке в январе текущего года.

Согласно представленным данным, благодаря реализации комплекса превентивных мер удалось существенно снизить количество убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж, хулиганств, скотокрадств, а также преступлений, совершенных на улицах.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с миграционной ситуацией, мерами по противодействию организованной и наркопреступности, а также результатами работы по профилактике правонарушений и дорожно-транспортных происшествий.

Министр отчитался о первых результатах пилотного проекта по проверке сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity check) в рамках утвержденной президентом Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Наряду с этим Марат Ахметжанов доложил о ходе работ по легализации иностранного автотранспорта и о разработке Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.

Глава государства поручил активизировать работу по раскрытию противоправных действий и провокаций, направленных против представителей гражданского общества и журналистов.

Президент также дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности.