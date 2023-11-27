  • 27 Ноября, 21:16
  • BAIGENEWS

Токаев подписал закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС

Сегодня, 19:40
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akorda.kz Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана подписал закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в официальном сообщении.

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