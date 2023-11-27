Токаев подписал закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС

Президент Казахстана подписал закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в официальном сообщении.