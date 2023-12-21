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Президент подписал закон о соцзащите лиц, занятых во вредных условиях труда

Сегодня, 18:36
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Qazcontent Сегодня, 18:36
Сегодня, 18:36
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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