Токаев подписал закон о сохранности секретов в области правовой охраны изобретений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.