Текст Закона публикуется в печати.
Токаев подписал закон о сохранности секретов в области правовой охраны изобретений
Сегодня, 18:16
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Сегодня, 18:16Сегодня, 18:16
111Фото: Qazcontent
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
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