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akorda.kz Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03
257
Фото: akorda.kz

Токаев подписал Социальный кодекс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Текст Кодекса публикуется в печати.

Кроме того, глава государства подписал Конституционный закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" и Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".

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Сегодня, 18:03
257
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