Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии

Главой государства подписан ряд законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных".

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных", - говорится в официальном сообщении.