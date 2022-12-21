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Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии Вчера, 16:59
409
Вчера, 16:59
409

Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии

Главой государства подписан ряд законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных".

Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных", - говорится в официальном сообщении.

Тексты закона публикуются в печати.

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#закон #Акорда
BaigeNews.kz
Вчера, 16:59
409
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