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Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии
Главой государства подписан ряд законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".
Также Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных".
Кроме того, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных", - говорится в официальном сообщении.
Тексты закона публикуются в печати.
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