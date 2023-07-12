  • 12 Июля, 15:56
  • BAIGENEWS

Лента новостей

Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре Сегодня, 15:14
74
Сегодня, 15:14
74

Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, в пресс-службе главы государства сообщили, что подписаны законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:14
74
Поделитесь:
Наверх