Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, в пресс-службе главы государства сообщили, что подписаны законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" и "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".