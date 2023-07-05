Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности"

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Президент Казахстана подписал законы "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определённых по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Законом "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" предусматривается: