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  • Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности"
BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности"

Президент Казахстана подписал законы "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определённых по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Законом "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" предусматривается:

  1. Создание специальной зоны – "Семипалатинской зоны ядерной безопасности" на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;
  2. Ограничение распространения радиоактивного загрязнения;
  3. Реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации радиоактивных отходов на территории полигона;
  4. Непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
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Сегодня, 19:07
382
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