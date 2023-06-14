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pixabay.com Сегодня, 19:31
224
Сегодня, 19:31
224
Фото: pixabay.com

Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза

Президент Казахстана подписал закон, касающийся функционирования свободных экономических зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года", - сказано в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 19:31
224
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