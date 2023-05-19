Токаев открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане

Президент открыл генеральное консульство Казахстана в Сиане. Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран - открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань - важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами. Открытие генерального консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Указ об учреждении генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР президент подписал 5 ноября 2022 года. В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.