Токаев заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго
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Глава государства принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли.
Приветствуя Франсуазу Жоли, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.
Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.
Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Дени Сассу-Нгессо.
На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
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