Токаев заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго

Глава государства принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли.



Приветствуя Франсуазу Жоли, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает ее визит как знак искренней заинтересованности в развитии взаимовыгодных связей между Казахстаном и Республикой Конго.



Глава государства подчеркнул, что наши страны в текущем году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, и заявил о готовности к укреплению контактов с Республикой Конго.



Франсуаза Жоли выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и передала наилучшие пожелания от президента Дени Сассу-Нгессо.



На встрече были обсуждены вопросы предстоящего визита президента Республики Конго в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.