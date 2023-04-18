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akorda.kz Сегодня, 14:36
145
Сегодня, 14:36
145
Фото: akorda.kz

Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с Гендиректором МАГАТЭ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поприветствовав главу МАГАТЭ, он отметил важность его визита для дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Агентством, 

"Убеждён, что Ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с Агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи был обсуждён широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.

Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

В свою очередь Рафаэль Гросси поблагодарил главу государства за тёплый приём и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.

"Мы многое делаем вместе в разных областях. Буду очень рад обменяться с вами мнениями по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до вашей будущей программы развития ядерной энергетики", – сказал Гендиректор МАГАТЭ.

Видео: t.me/aqorda_resmi
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Сегодня, 14:36
145
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