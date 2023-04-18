Токаев обсудил строительство АЭС в Казахстане с Гендиректором МАГАТЭ

"Убеждён, что Ваш визит своевременен с точки зрения продвижения в развитии наших взаимоотношений. Вы знаете, что для Казахстана работа с Агентством имеет приоритетное значение. Мы очень заинтересованы и высоко ценим вашу деятельность в качестве руководителя этой важнейшей структуры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи был обсуждён широкий спектр вопросов, включая укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС в нашей стране.

Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

В свою очередь Рафаэль Гросси поблагодарил главу государства за тёплый приём и высоко оценил роль Казахстана в качестве одного из лидеров и ответственного участника процесса ядерного разоружения и нераспространения.