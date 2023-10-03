Токаев обсудил с главой CNPC перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
144Фото: akorda.kz
Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли.
"Касым-Жомарт Токаев обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ", - говорится в сообщении.
Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.
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