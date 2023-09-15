Токаев обратился к лидерам стран ЦА по вопросу водной политики
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала отметил, что при формировании водной политики государства ЦА должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам Токаева, Казахстан также сталкивается с проблемами неэффективного использования воды и игнорирования экологических последствий.
"Крайне высока степень зарегулированности стока двух основных рек нашего региона – Сырдарьи и Амударьи. В их бассейнах построено более 80 водохранилищ, суммарный объем которых достигает почти 65 кубических километров. Таким образом, ожидается увеличение антропогенной нагрузки, продолжение экстенсивного природопользования, обострение различных социально-экологических проблем", - сказал он.
Все это, по его словам, создает серьезные риски региональной безопасности. Казахская пословица гласит: "Су – ырыстың көзі" ("Вода – источник благополучия").
"Считаю, что наши государства при формировании водной политики должны исходить из того, что вода – это ограниченный природный ресурс, от которого напрямую зависит благополучие и устойчивое развитие всего региона", - добавил президент.
Токаев считает, что остро стоит вопрос максимальной экономии воды путем внедрения цифровых технологий.
"Данное направление может стать основным в нашем сотрудничестве по водным ресурсам. В своем недавнем Послании я уделил особое внимание водной проблематике. По моему поручению в Казахстане создано отдельное ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации, которое вплотную займется наболевшими вопросами этой отрасли. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие со всеми нашими соседними государствами", - отметил он.
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