Токаев назвал сферы, в которых могут сотрудничать Казахстан и Сингапур

Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, существует множество других областей, в которых Казахстан и Сингапур могут тесно взаимодействовать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

К ним можно отнести борьбу с изменением климата, управление водными ресурсами и усилия по решению глобальной продовольственной безопасности.

"Инициатива Казахстана по открытию Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и "зеленой" энергетике в Алматы могла бы сыграть значительную роль в решении этих вопросов. Мы также планируем провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Вода первой подвержена влиянию климатического кризиса, при этом являясь одной из основных его причин. Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к качественной питьевой воде. Я выражаю признательность Президенту Тарману Шанмугаратнаму за его усилия в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по экономии воды. Мы рассчитываем на его ценнейший вклад в работу One Water Summit, который пройдет в этом году по инициативе Казахстана и Франции в рамках конференции ООН", – сказал президент.

В рамках государственного визита президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития.