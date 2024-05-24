Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Сингапуре

В рамках государственного визита президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков.



Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Сингапур оставил особый след в его биографии.

"Я служил здесь молодым дипломатом много десятилетий назад и очень рад вернуться вновь, чтобы воочию убедиться в том, как ваша страна продолжает добиваться больших успехов. Действительно, выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Ваша страна вдохновляет Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию. Безусловно, бесценный опыт, который я получил во время пребывания в Сингапуре, повлиял на мое видение будущего Казахстана в этом быстро меняющемся мире", – подчеркнул президент.

Говоря об общественно-политических преобразованиях в нашей стране, глава государства обратил внимание на схожесть целей и принципов программы "Справедливого Казахстана" с программой "Вперед, Сингапур", которую инициировал Премьер-министр Лоуренс Вонг.

"Эти документы ставят общество в центр всех преобразований и предполагают, что плоды прогресса должен ощутить каждый гражданин. Масштабная национальная трансформация – это сложный процесс, но, как бы ни было трудно, мы не свернем с этого стратегического пути. В прошлом году наша экономика выросла на 5,1%. Мы намерены удвоить ВВП до 450 миллиардов долларов к 2029 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, мы должны обеспечить ежегодный рост на 6% за счет создания современной экономики, основанной на знаниях и инновациях. Мы стремимся укрепить свои позиции в качестве надежного центра для бизнеса, финансов, талантов и инноваций, подобно тому, как это делает Сингапур", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в Казахстане инвестиционной политике и диверсификации экономики.



По его мнению, несмотря на географическую отдаленность и различия в территории и истории, Казахстан и Сингапур разделяют многие общие ценности и сталкиваются со схожими вызовами.

"В январе 2024 года Германский институт международных отношений и безопасности впервые включил Казахстан в число средних держав мира. Я осведомлен, что сингапурцы предпочитают говорить о себе как о небольшой стране. Однако, на мой взгляд, финансовое и экономическое влияние Сингапура, стратегическое расположение на жизненно важных международных морских путях, его 30-е место из 145 стран в обзоре Global Firepower 2024 года демонстрируют, что ваша страна обладает более высоким положением. Кроме того, стратегическое мышление и эффективная дипломатия превратили Сингапур в связующий мост между Востоком и Западом", – отметил глава государства.

Рассуждая о роли новых средних держав, таких как Казахстан и Сингапур, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на значительные изменения в ландшафте глобальной безопасности, открывающие как широкие возможности, так и серьезные риски

"Мы сталкиваемся со множеством кризисов, начиная с геополитической напряженности и заканчивая макроэкономическими трудностями, участившимися климатическими катастрофами. Глобальная архитектура безопасности быстро разрушается, а взаимное недоверие между державами углубляется. Очевидно, что "дивиденды мира", полученные после Холодной войны, иссякают. Поскольку мировые военные расходы в прошлом году выросли до рекордного уровня в 2,2 трлн долларов, что ведет к новой гонке вооружений. Несмотря на все усилия, человечество становится жертвой новых военных конфликтов. Проблемы, связанные с экстремизмом и терроризмом, кибернетикой и космосом, искусственным интеллектом, изменением климата, масштабной миграцией и эпидемиями, еще больше усугубляют глобальную безопасность. Однако Астана и Сингапур как развивающиеся средние державы не могут просто согласиться с поляризацией и разделением. Слишком многое поставлено на карту. Если не принять меры, мы погрузимся в новую холодную войну", – считает президент.

Глава государства заявил, что наша страна, идущая по пути строительства Справедливого Казахстана, твердо привержена принципам и ценностям ответственной дипломатии

"Все внешние партнеры, хорошо понимая, к чему призывает Астана, видят в нас надежных и проверенных партнеров. Мы будем оставаться открытыми и связанными с миром, продвигая "Казахстан, приверженный глобализации", – это внешнеполитический курс нашей страны. Только так мы сможем преуспеть в этой новой эпохе затянувшейся неопределенности. Как следствие, мы не можем позволить себе быть благодушными и пассивными. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия – от территориальных споров до идеологических конфликтов", – подчеркнул президент.

В качестве примера Касым-Жомарт Токаев привел усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, посредничество по иранской ядерной программе, Астанинский процесс по урегулированию сирийского конфликта, а также недавнюю отправку в район Голанских высот первого самостоятельного миротворческого контингента по миссии ООН.

Как считает глава нашего государства, сингапурская дипломатия также вносит значительный вклад в решение многих глобальных проблем

"Здесь мы отдаем должное Сингапуру за проведение крупных саммитов, включая эпохальную встречу между Председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим Президентом Тайваня Ма Инцзю в 2015 году и исторический саммит между США и Северной Кореей", – отметил президент.

В то же время глава государства убежден, что никакие "добрые услуги" по мирному урегулированию споров не могут заменить эффективно функционирующую систему многостороннего сотрудничества.

"Мы должны предотвращать войны, а не пытаться их прекратить. Несколько десятилетий назад мы встретили эпоху после Холодной войны с надеждой и оптимизмом, представляя себе процветающее будущее. Однако сегодня это видение омрачено надвигающимися угрозами и всепроникающим чувством обреченности. Следует обновить многосторонние институты, чтобы восстановить их авторитет и вдохнуть новую жизнь в мультилатерализм, начиная с давно назревшей реформы ООН. Мы не добьемся успеха в решении этих задач без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Это безотлагательная потребность нашего времени, отвечающая интересам подавляющего большинства человечества. Я твердо убежден, что голоса средних держав и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны", – сказал президент.

В преддверии Саммита будущего ООН, который состоится в сентябре 2024 года, он призвал мировое сообщество задуматься о многостороннем подходе, основанного на принципах учета всех мнений, вовлеченности и инклюзивности.

"Приверженность Казахстана к многостороннему подходу непоколебима. В этом году мы председательствуем в шести международных структурах: Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации Договора о коллективной безопасности, Исламской организации по продовольственной безопасности и Международном фонде спасения Арала. Ни для кого не секрет наличие крупных пробелов в системе глобального управления. COVID-19 показал, что странам важно "строить мосты, а не стены", чтобы преодолевать общие проблемы. Пожалуй, самая разрушительная из них – ядерная угроза. Казахстан серьезно пострадал от испытаний ядерного оружия, поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за мир, свободный от ядерных арсеналов, – заявил президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, полиэтническое и многоконфессиональное общество считается сильной стороной Казахстана и Сингапура.