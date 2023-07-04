Токаев назвал приоритеты Казахстана на время председательства в ШОС

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Отметим, что с июля 2023 года наша страна принимает на себя в ней роль председателя.

Своё приветствие президент начал с обращения к премьер-министру Индии Нарендре Моди по поводу успешного председательства его страны в Шанхайской организации сотрудничества.

"Ваша страна внесла значительный вклад в последовательное развитие и укрепление международного авторитета нашей Организации. Уверен, сегодняшний саммит придаст новый импульс глобальному многостороннему диалогу, основанному на принципах открытости, взаимного доверия и равноправия. Поступательное расширение ШОС свидетельствует о неуклонно растущей роли и все большей привлекательности нашего многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте позвольте поздравить нашего коллегу, президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси, с обретением его страной полноправного статуса государства – члена ШОС", — сказал президент.

Он отметил, что к завершению близится и процесс вступления в ШОС Беларуси.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить нашего коллегу, президента Александра Григорьевича Лукашенко, с прошедшим вчера Днём Независимости Беларуси. Я желаю братскому белорусскому народу благополучия и процветания. Через несколько дней в Республике Узбекистан состоятся президентские выборы. Желаю уважаемому президенту Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву успешного проведения этого важного события", — отметил Токаев.

Президент обратил внимание на то, что Шанхайская организация сотрудничества сейчас пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС стала уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня. На долю её государств-участниц приходится четверть мирового ВВП и более 15 процентов мировой торговли.

"Уверен, обладая значительным политическим влиянием, существенными экономическими возможностями и колоссальными человеческими ресурсами, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества. В условиях кардинальной трансформации глобального миропорядка мы являемся свидетелями беспрецедентного роста геополитической напряжённости, усиления торговых и санкционных войн и многих других современных вызовов. Обыденным становится подрыв основ международного права и его важного принципа — равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", — подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сказал также, что в фокусе казахстанского председательства в организации будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью. Поэтому странам ШОС следует направить усилия на обновление Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы.

"Казахстан также предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по её реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС. Отдельное внимание следовало бы уделить преодолению кризиса в Афганистане. Важно продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН. Поэтому мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры", — резюмировал глава государства.

По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.