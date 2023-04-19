Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране

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Казахстанцы наблюдают небывалый за последние 15 лет рост цен на продовольственные товары. В феврале текущего года инфляция достигла своего пика, составив 21,3 процента. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в Астане во время совещания по вопросам социально-экономического развития государства, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства указал на то, что более половины ежемесячных расходов казахстанцы стали тратить на продукты питания. Это говорит о том, что действия правительства недостаточны. Запреты и ограничительные меры имеют лишь временный эффект. Действия министров и чиновников на местах не дают должного результата, а иногда даже усугубляют проблему.

"Нет реального результата в развитии сельского хозяйства и производства. Это основная причина продовольственной инфляции. Объёма товаров, производимых в стране, недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Мы зависим от импорта", — констатировал президент.

По мнению Токаева, к вопросам насыщения рынка отечественной продукцией, удешевлению факторов их производства необходимо подходить более комплексно, вдумчиво, без лозунгов и обещаний. Чиновникам нужно пройтись по всей цепочке от производства до реализации и понять, что приводит к удорожанию. Практика показала, что действующая модель управления агропромышленным комплексом не раскрывает потенциал отрасли. И теперь перед правительством стоит задача обеспечить устойчивый рост агропромышленного комплекса.

"Помимо увеличения объёма выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы. Поэтому предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК. Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент"", — заявил глава государства.

Он привёл в пример субсидию на переработку продукции в 2019-2021 годах. Половина выделенных средств досталась лишь 10 процентам тех, кто претендовал на получение дотаций. Как сообщил Токаев, некоторые крестьяне, получавшие субсидии, вместо развития производства тратили бюджетные средства на другие нужды. А для простых аграриев получить субсидию стало сложной задачей. И новая цифровая система регулирования распределения субсидий не может решить эту проблему.

"Необходимо ускорить работу по созданию современной инфраструктуры хранения и сбыта сельхозпродукции. Во многом именно её отсутствие приводит к избыточным посредническим структурам и накрутке цен. При ежегодном сборе более восьми миллионов тонн овощей и картофеля общая вместимость овощехранилищ составляет всего 1,7 миллиона тонн. Да и то, это, похоже, завышенная цифра. При этом 60 процентов овощехранилищ не оборудованы холодильными установками, срок эксплуатации 30 процентов складских помещений превышает 20 лет. В результате потери при хранении достигают астрономических 35-40 процентов от объёмов заготовленной продукции. Правительство должно системно заняться решением этой проблемы", — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил помочь бизнесу в создании инфраструктуры овощехранилищ, оптово-распределительных центров и сельских сервисно-сбытовых кооперативов.