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  • Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС
akorda.kz Сегодня, 12:59
107
Сегодня, 12:59
107
Фото: akorda.kz

Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС

Глава государства принял министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Приветствуя литовского дипломата, Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнёром нашей страны в Балтийском регионе и Европейском Союзе.

Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

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#Президент Казахстана #официальный визит #министр иностранных дел #Литва
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:59
107
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