Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС

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Глава государства принял министра иностранных дел Литовской Республики Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.