Токаев назвал Литву приоритетным партнёром Казахстана в Балтийском регионе и ЕС

Приветствуя литовского дипломата, Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнёром нашей страны в Балтийском регионе и Европейском Союзе.
Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности.
Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.