Токаев назначил заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК
Сегодня, 10:58
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Сегодня, 10:58Сегодня, 10:58
96Фото: Акорда
Марат Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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