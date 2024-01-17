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Токаев назначил заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК

Сегодня, 10:58
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Акорда Сегодня, 10:58
Сегодня, 10:58
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Фото: Акорда

Марат Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Аймашев Марат Максутович назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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