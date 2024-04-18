Токаев назначил послов в ряде стран
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Касым-Жомарт Токаев 18 апреля назначил послов Казахстана в нескольких государствах, передает BaigeNews.
Указами Главы государства:
Менилбеков Мадияр Смадилович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
Мухаметалиулы Нажмедин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман;
Туматов Айдарбек Ануарбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Султанате Оман, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Ирак, Государстве Палестина по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Нурышев Шахрат Шакизатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Указом Главы государства Арын Берик Сакбайулы освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Исламского Сотрудничества, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.
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