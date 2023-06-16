Токаев назначил послов в Чехии, Корее, Хорватии, Австралии и Новой Зеландии

Указами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначены послы в Чехии, Корее, Хорватии, Австралии и Новой Зеландии, передаёт BaigeNews.kz.

Бакыт Дюсенбаев стал чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике. Он освобождён от должности посла в Республике Корея. Это место занял Нургали Арыстанов.

Акылбек Камалдинов назначен послом в Республике Хорватия и освобождён от должности посла РК в Канаде.

"Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Аскар Куттыкадам назначен послом в Австралийском Союзе и Новой Зеландии по совместительству", - сообщили в Акорде.

Кроме того, Марат Тажин освобождён от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике.